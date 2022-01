Shorttracker Sven Roes in tranen door afscheidsrap van zijn beste maat

Sven Roes en Steyn Land maken samen een vlog onder de naam Broezn. In de video's vertellen ze over hun shorttrackleven en doen ze bepaalde challenges, zoals een dag leven zonder geld uit te geven en maakten ze een rap (Broezn - On the road).

Maar in deze tijd zien de maten elkaar eigenlijk niet meer. Roes is veel aan het trainen en om geen corona te krijen, ziet hij zo weinig mogelijk mensen. Om zijn maat een hart onder de riem te steken, heeft Steyn een nummer geschreven voor Sven.