sc Heerenveen hengelt Sydney van Hooijdonk binnen

Trainer Johnny Jansen is blij met de komst van Van Hooijdonk. "Dit is wat we graag willen, volgens mij gaat het nog om formaliteiten."

Concurrentiestrijd

Bij sc Heerenveen moet de zoon van analist Pierre van Hooijdonk de concurrentie aangaan met Henk Veerman.



Jansen: "Het wordt een mooie concurrentiestrijd. Sydney staat erom bekend dat hij energie levert in een elftal. Hij is goed in de zestien en hij heeft een geweldige standaardsituatie."