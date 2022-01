Cambuur terug op historische Alkmaarse grond met twee nieuwe namen

De eerste wedstrijd tussen SC Cambuur en AZ werd door de Leeuwarders kansloos met 3-1 verloren. Zaterdag is het duel in het AFAS Stadion in Alkmaar en dat is voor de club een bijzondere plek. Daar werd Cambuur namelijk kampioen van de eerste divisie op 23 april vorig jaar.

Een moment waar Bosschaart en zijn collega's nog even aan terug hebben gedacht. "Dat is wel even ter sprake gekomen in de trainerskamer vandaag. Het is mooi om terug te komen op de plek waar wij een heel mooie avond hebben beleefd. Maar het gaat nu om het hier en nu."