Meer onvrede bij bewoners noodopvang Leeuwarden: "De lontjes worden korter"

"Na een paar maanden in de noodopvang begint het steeds moeilijker te worden", geeft Jacqueline Engbers aan, woordvoerder bij het COA. "Een paar weken wonen in een noodopvanglocatie is ok, maar een paar maanden is niet te doen. Niet zonder uitzicht op een betere plek, althans", vertelt Engbers.

Spanningen

De eerste vluchtelingen kwamen begin november aan. In totaal wonen er nu zo'n 600 vluchtelingen. Na een maand bleek uit gesprekken met vluchtelingen al dat er sprake was van spanningen in de hal.

Bewoners ondervonden geluidsoverlast omdat anderen tot laat aan het gokken, tafelvoetballen en -tennissen waren. Door de open ruimtes is er niet veel privacy in de hal. De meeste klachten gaan dus ook over het gebrek aan privacy en de geluidsoverlast. Ook missen de bewoners de mogelijkheid om zelf eten te koken.