Fier overspoeld met reacties na uitzending over The Voice: "Nog veel werk te verzetten"

"Zo gek als het nu was, dat hebben wij nog nooit meegemaakt. We waren voorbereid, maar zo gek hadden we het niet verwacht", zegt woordvoerder Willemijn van Dam van Fier.

Tot 3.00 uur 's nachts aan het chatten

Fier had donderdagavond drie keer zoveel medewerkers op de chat dan normaal. Hulpverleners waren tot 03.00 uur 's nachts aan het chatten. Het precieze aantal reacties is door de drukte nog niet bekend, maar Fier maakt dit aantal later nog bekend.

"Onze mensen hadden bijna rode ogen van het werk. Dus we moesten op een gegeven moment ook rust nemen. Het is nu even bijtanken en dan beginnen we later vanmiddag weer. We verwachten dat de drukte nog wel even aanhoudt", geeft Van Dam aan.