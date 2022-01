Veel nieuwe besmettingen onder kinderen, GGD zet minder boosterprikken

In de leeftijdsgroep van 4 jaar tot 12 jaar is het aantal besmettingen in vergelijk met vorige week verdubbeld, bij kinderen van 12-18 jaar gaat het om een groei van 60 procent. Vanwege meer dan drie besmette leerlingen in een klas moesten deze week 130 groepen en klassen in het basis- en voortgezet onderwijs in quarantaine.

Bij andere leeftijdsgroepen ziet de gezondheidsdienst juist minder besmettingen dan een week geleden. Alleen in de groep 30- tot 40-jarigen was er in kleine groei in het aantal besmettingen. Vorige week zei GGD Fryslân dat de daling van het aantal besmettingen bij 60-plussers een effect was van de boostercampagne.

Minder boosterprikken

Er zijn de afgelopen week minder boosterprikken gezet door de GGD. Het gaat om zo'n 11.000 boostervaccinaties. Vorige week zette de GGD nog meer dan 37.000 boosterprikken. Inmiddels heeft GGD Fryslân meer dan 275.000 boosterprikken gezet.