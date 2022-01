Eerste babynieuws van 2022 in AquaZoo: een witgezichtsaki

De witgezichtsaki is een kleine apensoort die voorkomt in het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika, onder andere in Suriname en omliggende landen. "Omdat ze nog op veel plekken voorkomen, is de officiële status 'niet bedreigd'", zegt hoofd dierenverzorging William Kreijkes.

"We kunnen helaas ook niet zeggen dat het heel goed gaat. Het tropisch regenwoud staat onder grote druk door de vele boskap. Ook wordt er op de saki's gejaagd voor hun vlees."