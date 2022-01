Hobbels A32 worden aangepakt: deel van weg vannacht dicht

Het is al langer bekend dat de weg niet altijd even prettig rijdt, door vele hobbels. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat vinden dat de situatie nu zo ernstig is, dat onderhoud niet kan wachten.

Op zes of zeven plekken worden de hobbels weggehaald. De rijbaan is van vrijdagavond 21.00 uur tot en met zaterdagochtend 6.00 dicht.

Omrijden

Het verkeer dat van de richting Heerenveen naar Leeuwarden wil, kan omrijden over de A7 en de N31. Rijkswaterstaat plaatst borden om de omleidingsroute aan te geven.

Later dit jaar wordt het probleem structureel aangepakt.