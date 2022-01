Friese glastuinbouw lijdt onder hoge energieprijzen: beroep op kabinet gedaan

Van Overbeek heeft het wel moeilijk. Met de hogere prijzen verdient hij de gasrekening niet terug. "We hebben wel afspraken, maar dit is allemaal op de korte termijn. We hebben juist behoefte aan perspectief voor de langere termijn."

Innovatie na duurzame energie

De kosten zijn hoog op het moment. "We verwarmen de kassen met motoren die op gas draaien. En de verwachtingen zijn niet positief. Vorig jaar hebben we er al voor gekozen om over te schakelen op ledverlichting. Dat zorgt ervoor dat we voor 40 procent stroom besparen."

Regelgeving

Verder zoekt Van Overbeek naar meer manieren om energie te besparen. Maar hij hoopt ook op steun uit de politiek, want de regelgeving zou volgens hem wel wat vlotter en behulpzamer kunnen.