Vogelbescherming overweegt juridische stappen vanwege spieringvisserij bij sluizen Afsluitdijk

Bezwaren van de natuurbeschermers, maar ook van de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland hebben dat niet tegen kunnen houden. Vogelbescherming Nederland heeft namens de natuurorganisaties geprobeerd dit te keren en denkt nu na over een gang naar de rechter, zegt Ruud van Beusekom.

Experts in de arm genomen

"We overwegen om een voorlopige voorziening aan te vragen om de visserij te stoppen", zegt hij. "Daarvoor hebben we visserij- en vogelexperts in de arm genomen."

De natuurorganisaties vrezen dat het nog jaren wordt toegestaan, als ze het nu niet tegenhouden.

De spuisluizen zijn belangrijk voor de spiering. Helemaal nadat Rijkswaterstaat het gebruik van de sluizen zo heeft aangepast dat vissen makkelijker heen en weer kunnen zwemmen. De spiering heeft het zoete water nodig om voor het nageslacht te zorgen.