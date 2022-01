Stille protestactie op Ameland | GGD: versoepel quarantainebeleid scholen

De Directeuren Publieke Gezondheid van de GGD'en willen dat het kabinet naar het quarantainebeleid voor scholieren kijkt. Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân, is één van die directeuren die die oproep doet om het beleid te versoepelen.

Ze vindt dat kinderen vooraan in de rij moeten staan als het gaat om versoepelingen van het beleid. "We maken ons zorgen over wat het oplevert en wat het kost. Daarbij zijn er drie dingen: sociaal welzijn, emotioneel welzijn en cognitieve achterstand. Het is heel belangrijk voor kinderen om naar school te kunnen. Het is belangrijk om lekker in je vel te zitten, contact te hebben met vriendjes en structuur te hebben in je dag."

Meer ruimte in quarantainebeleid

De Graaf wil daarom graag meer ruimte voor kinderen en ouders als het gaat om regels voor quarantaine. "We hopen dat het OMT deze dingen afweegt, ik word er wel blij van als het kabinet besluit om die regels wat soepeler te maken. Meteen de hele klas naar huis, dat wordt heel schadelijk. Het moet niet zoals het nu is."

Zulke versoepelingen zouden de druk op de zorg wel kunnen verhogen, ziet De Graaf. "We zien dat het nu rustig is in de zorg, de cijfers dalen nog steeds. Het zal wel en stijging meebrengen, maar misschien is die stijging wel op te vangen."