Gezondheidsdirecteuren GGD'en: versoepel quarantainebeleid scholieren

De competities in het amateurvoetbal moeten over twee weken opgestart zijn. Als dat niet lukt, wordt het lastig om het seizoen op een normale manier af te ronden. Dat meldt de voetbalbond KNVB in een oproep aan het kabinet. "De competities in het veld- en zaalvoetbal kunnen nog op een normale manier worden uitgespeeld, mits we deze in het weekend van 5 en 6 februari mogen hervatten", meldt de bond.

"Je schrijft je niet in bij een voetbalvereniging om doelloos een bal over te schieten, je wil wedstrijden spelen. Die extra meters op de training zijn geen enkel probleem omdat je later voor je team de overwinning uit het vuur wil slepen", zegt KNVB. "Andersom geredeneerd: hoe lang blijft trainen leuk als er geen competitie is om voor te trainen? Sommige van onze leden hebben hun voetbalschoenen vanwege de lockdowns in de afgelopen twee jaar aan de wilgen gehangen."