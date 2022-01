Burgemeester Smallingerland boos: messenverbod pas in 2023

Al in november 2020 pleitten veel burgemeesters voor zo'n messenverbod. Rijpstra deed dat na de dood van Roan Brilstra uit Gorredijk in december 2019.

"Wat is er gebeurd?"

"Het ministerie heeft toegezegd ermee aan de slag te gaan", zegt Rijpstra. "Dus dan denk ik: wat is er in de afgelopen anderhalf, twee jaar gebeurd?"

Rijpstra zegt dat hij nooit signalen heeft gekregen dat het lastig was om het messenverbod te regelen. "Wat dat betreft ben ik ontstemd dat dit zomaar even naar voren komt."

Consultatie

Volgens minister Yesilgöz is het probleem dat de wet door de consultatie moet. Dat is een proces waar elke wet doorheen gaat, waarbij iedereen commentaar kan leveren op de wet en suggesties mag doen. "Maar dit weten we al twee jaar. Er had dus wel wat meer urgentie in kunnen zitten", foetert Rijpstra.

Rijpstra hoopt dat hij binnenkort nog officieel wordt geïnformeerd over alle belemmeringen om de wet heen.