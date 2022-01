Ongelukken in Olterterp en Beetsterzwaag, KNMI waarschuwt voor gladheid

Door het opvriezen van natte stukken kan het lokaal glad zijn op de wegen, vooral in het zuiden van de provincie. Het KNMI geeft tot 9.00 uur voor gladheid.

In Olterterp raakte een auto in de slip en belandde vervolgens in een sloot. In de auto zaten een moeder en kind. Die zijn eerst opgevangen in het huis bij de sloot en later meegenomen door de ambulance. Het is niet bekend hoe het met ze is.

Even later verloor bij Beetsterzwaag een automobilist de macht over het stuur. Het slachtoffer kwam met de zijkant van de auto tegen een boom en kon er niet meer uitkomen. De ambulance en de brandweer hebben daarbij geholpen. De automobilist is ook naar het ziekenhuis gebracht.