Friese talenten op Eurosonic: ook online nog van grote waarde voor start carrière

Het festival, dat nog tot en met zaterdag duurt, is dit jaar opnieuw zonder publiek. Omdat de artiesten niet allemaal tegelijk in de Oosterpoort mochten zijn, zijn de optredens van tevoren opgenomen.

Optreden zonder publiek

Singer-songwriter Faske (Fasil Kuipers) staat maar liefst twee keer op het programma van ESNS (Eurosonic/Noorderslag) in Groningen. En de optredens gingen goed. "Ik kijk tevreden terug. Ook al was er geen publiek bij, het optreden voelde wel goed. Op een moment leek het net of er publiek in de zaal stond, met de band gingen we heerlijk in de muziek op."

Na zijn optreden voor Eurosonic, als onderdeel van het talentontwikkelingstraject Hit the North, kon hij ook nog op Noorderslag spelen. "Ik dacht altijd dat je er als band voor moest worden gevraagd, maar het blijkt dat je je gewoon aan kan melden. Omdat we dat niet wisten, waren we te laat. Later vroegen ze ons toch en dan zeg je natuurlijk niet nee."

"Underweis nei dy" van Faske: