Fryslân is bezorgd over gaswinningskoers nieuwe kabinet

Knol wil als het zo doorgaat, net als in Groningen afgelopen weekend, een fakkeltocht organiseren. "Om dan te laten zien dat we dat niet accepteren. Dat ze nu juist deze laatste gebieden ook vrij willen geven is voor ons echt onacceptabel."

Douwstra sluit zich daarbij aan: "Het kan niet zo zijn dat als de kraan in Groningen dichtgaat, die hier vol opengezet wordt. Daarvoor moeten we in gesprek komen met het kabinet. Want wij willen Fryslân hier niet een meter lager doorgeven aan de volgende generatie."

Inmiddels heeft de partij Gemeentebelangen Achtkarspelen vragen gesteld over de opsporingsvergunningen.

In de Waddenzee

Douwstra spreekt ook nog over de gaswinning in de Waddenzee bij Ternaard. Hij heeft geen garanties gekregen dat het kabinet daarvan afziet. Douwstra heeft het standpunt van de provincie opnieuw uitgelegd en hoopt dat het kabinet afziet van de winning daar: "We zijn er nog niet. Er zit een ander component aan, de natuur. De minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, moet ook nog op basis van de bodemverzakking en de impact op de natuur een advies geven."

Douwstra denkt dat met al het onderzoek dat is gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie goed duidelijk is dat er een grote impact is op de natuur. Bovendien, zo stelt de gedeputeerde, ligt er ook nog de dreiging dat de Unesco de werelderfgoedstatus intrekt als de gaswinningsplannen doorgaan.