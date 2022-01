De Schierstins in Feanwâlden maakt kans op titel mooiste kasteel

Bijzonder is dat de ANWB zich aan het begin van de twintigste eeuw nog heeft ingezet voor het behoud van de toren. Het gebouw was in 1906 zwaar vervallen en werd bijna gesloopt. In een oude editie van De Kampioen, het ledenblad van de ANWB, wordt gerefereerd aan De Schierstins in Feanwâlden.