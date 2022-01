Rechter weet nog niet welke straf overvaller uit Broeksterwâld moet krijgen

Een psychiater adviseerde om voorwaardelijke jeugd-tbs op te leggen, terwijl de reclassering onvoorwaardelijke jeugd-tbs beter vond. De rechtbank heeft de reclassering daarom nogmaals de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de beste optie is.

Kartelmes

Volgens de rechter is het zeker dat de verdachte de overval heeft gepleegd. Hij had het slachtoffer bedreigd met een kartelmes en riep dat hij geld van de vrouw wilde. Die wilde haar pinpas niet afgeven waarna de man op de vlucht sloeg.

De man heeft altijd beweerd dat hij niets met de overval te maken had, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Dit komt mede doordat hij tegen een kennis heeft gezegd dat hij 'een oud vrouwtje' had overvallen.

Gedragsdeskundigen hebben meerdere stoornissen bij de man vastgesteld. Eerder had hij ook al een man in Kollumerzwaag mishandeld.