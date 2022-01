Leeuwarder F-35's naar Bulgarije om luchtruim te verdedigen

De vliegtuigen gaan in Bulgarije in april en mei zogenaamde 'Quick Reaction Alert-taken' uitvoeren. Dat houdt in dat ze inzetbaar zijn om onbekende vliegtuigen boven het grondgebied van de NAVO te onderscheppen. De actie is daarnaast bedoeld als reactie op de 'zorgwekkende troepenopbouw' aan de grens met Oekraïne, schrijft minister Kajsa Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer.

Het is de eerste keer dat er F-35's van de Leeuwarder vliegbasis zullen worden uitgezonden. Sinds december 2020 zijn de toestellen operationeel. Van de drie F-35's worden er twee actief ingezet en is er één reserve.