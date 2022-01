92 nieuwe sociale huurwoningen in centrum Heerenveen

De bouw van de woningen is het startsein voor de grootschalige opknapbeurt van het centrum van Heerenveen. Er komt een parkeergarage onder het BK-plein, de Albert Heijn wordt verplaatst en er komt meer groen in het centrum.

De sloop van het postkantoor moet nog voor de zomer beginnen, de bouw van de woontoren begint na de zomervakantie. Als alles volgens plan verloopt, worden de appartementen in januari 2024 opgeleverd. Het appartementencomplex is het hoogste dat ooit door woningstichting WoonFriesland is gebouwd.