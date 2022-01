Tegenstanders van zandwinning in het IJsselmeer komen in actie

De actiegroep Murns heeft met natuurorganisaties in 2019 met succes geprotesteerd tegen zandwinning. Op een conferentie met het Rijk, gemeentes en zandwinningsbedrijven is echter onlangs gezegd dat het fijne zand op de bodem van het IJsselmeer nodig is voor woningbouw. De tegenstanders denken dat het Rijk nu door zal gaan, net als met de gaswinning.

"Kijk naar eigen wetten"

"We hebben alle overheden die over het IJsselmeer gaan gevraagd om alsjeblieft eerst naar de eigen wetten te kijken, wat er wel of niet mag", zegt Baukje Miedema van de Actiegroep Murns. "Dan kan zandwinning volgens ons op heel veel plaatsen niet."