LTS 2.0: scholen in Noardwest-Fryslân stomen leerlingen klaar voor techniek

Enthousiast bouwbedrijf

Jetze Lont, directeur van het bouwbedrijf Lont in Sint-Annaparochie, kan wel nieuw personeel gebruiken.

"We hebben vijf vacatures openstaan, zoals uitvoerder voor de bouw en wat mensen op kantoor." De vacatures staan niet lang open, "maar het is krap met wat er komt. We zoeken mensen met ambities en verantwoordelijkheden."

Het bedrijf leidt zelf ook mensen op. "Over het algemeen loopt het wel terug bij de bouwopleiding. Dat heeft ook wel te maken met het imago. We hebben te maken met een versnelde wereld, veel leerlingen kiezen voor digitaal."

Meer allround

Met de nieuwe LTS is hij blij. "Ik denk dat we moeten despecialiseren, er zijn allerlei soorten timmermannen, maar nu hebben we meer allround mensen nodig. En dat kunnen ze leren in de praktijk." Op de campus zit een enthousiaste ambassadeur. "Dat werkt als een magneet binnen die school."

Landelijke zijn er zo'n 100.000 openstaande vacatures en dat remt de klimaatambities en woningbouw.