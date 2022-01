HEA! Een eigen plek voor de Boonstra's

De mannen van de familie Boonstra uit Beetsterzwaag komen niet graag in de woonkamer. Ze voelen zich daar na een verbouwing niet thuis. Althans, zo was het negen jaar geleden. Toen HEA! in 2012 op bezoek kwam, hadden Tjalling, Willem en Oane Willem hun eigen hok en zaten ze daar meer dan in de woonkamer. In 2022 is het niet heel anders. Nog altijd zijn de Boonstra's het vaakst in hun hok te vinden en komen alleen voor het eten in de woonkamer.