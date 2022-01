Systemen RIVM en GGD kunnen hoge aantal besmettingen niet aan: 908 gevallen gemeld

De afgelopen drie dagen zijn er daarom in Nederland in totaal zo'n 27.000 positieve tests minder doorgegeven. Het RIVM en de GGD'en werken eraan om die achterstand weer in te halen. Het is niet duidelijk hoeveel van die gevallen in Fryslân zijn.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week iedere dag 835 besmettingen gemeld in Fryslân. Woensdag lag dit gemiddelde op 808 besmettingen, een week geleden op 886.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):