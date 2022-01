Beheerautoriteit Wadden op de schop; één directeur weg

In die nieuwe structuur nemen de ministeries en de provincies het werk over van de huidige directeur-bestuur. Ze maken met elkaar het beleid voor de Wadden en stemmen dat samen af.

De natuurbeheerders moeten een en ander gezamenlijk in de praktijk brengen. Dat moet door de natuurbeheerders worden uitgevoerd met hulp en regie van Marre Walter, die nu als enige directeur van de Waddenautoriteit is overgebleven.

Walters positie zou 'verstevigd' moeten worden. De beheerders zijn verenigd in een zogeheten beheercollectief en die moeten met elkaar een beheerplan maken.

Geen duidelijk beleid: 'wedstrijdjes armpjedrukken in het dorpscafé'

Probleem is echter dat er geen duidelijk beleid is over wat er wel en niet mag op de Wadden. Als er concreet besluiten moeten vallen die potentieel van grote invloed zijn op de Waddennatuur, dan worden dat 'wedstrijdjes armpjedrukken in het dorpscafé' tussen een heel groot aantal overheden en belangenclubs, zoals de Waddenvereniging dat formuleert.

In plaats van iedere keer strijd willen ze een helder beleid voor de lange termijn waarbij de natuur voorop staat.