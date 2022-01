Mollen al vroeg op liefdesjacht

De mol wordt normaalgesproken actief in de maanden februari en maart. Ze zijn dan op zoek naar een partner om een nestje mee te krijgen. Door het warme en natte weer van de afgelopen weken zijn sommige mollen al in januari op pad.

Waterstand

Mollenvanger Mathijs Mud heeft het er maar druk mee. Bij zijn reguliere klanten, de boeren, is alles nog rustig. Maar bij de particulieren zijn regelmatig molshopen te vinden. Dat de dieren de tuin in komen en de landbouwgrond links laten liggen, heeft te maken met de waterstand. Veel weilanden en akkers zijn nu nog te nat voor de mollen. Tuinen liggen over het algemeen wat hoger en zijn daardoor droger, dus aantrekkelijker.

Negen mollen gevangen

In een tuin in de omgeving van Wergea is dit goed te zien. De tuin ligt middenin de weilanden. Omdat de grond daar lager en dus natter is, kruipen de mollen massaal naar de tuin. Mud heeft in de afgelopen dagen al negen mollen gevangen in dit kleine stukje groen. In een gewoon voorjaar zouden dat er twee of drie zijn.

Toch betekent een vroeg mollenvoorjaar niet per se dat er meer dieren zijn. Volgens Mud krijgen mollen slechts eenmaal per jaar een nestje en of dat nou in de ene of de andere maand is, maakt niet uit.