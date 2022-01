Nieuwe knelpunten levering en aansluiting groene stroom in Friese dorpen

De maximale capaciteit is daar bereikt, meldt netbeheerder Liander. De knelpunten raken alleen klanten met een aansluiting van grootverbruik, zoals bedrijven.

In Akkrum, Midlum en Stiens kunnen geen nieuwe grootverbruikers op het net worden aangesloten. In Kootstertille, Marnezijl en Twijzelerheide is teruglevering van elektriciteit, die is opgewekt door zonnepanelen of windmolens, niet meer mogelijk.

Al langer problemen

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn. Op sommige plaatsen loopt het netwerk al langer vol. In een groot deel van Fryslân konden bedrijven al geen stroom krijgen door de krapte.

Belangrijke plekken voor industrie en bedrijven - zoals Leeuwarden, Heerenveen en Wolvega - liggen in 'rood gebied', waar de problemen het ergst zijn.

Oproep Liander: stop gunstige regeling zonnepanelen

Het netwerk loopt vol door de steeds groter wordende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Eerder deze week deed Liander nog een oproep aan de regering om een gunstige regeling voor zonnepanelen stil te zetten en in plaats daarvan een subsidie te starten voor thuisbatterijen.

Mensen kunnen met zo'n batterij stroom opslaan en gebruiken op het moment dat de zon niet schijnt. Zulke batterijen zijn al snel 5.000 euro en daarom kan de overheid beter daar subsidie voor beschikbaar maken, is het idee van Liander.

Uitbreidingsplannen kostbaar

Er zijn wel plannen om de capaciteit uit te breiden, maar daar is veel geld voor nodig. Bovendien duurt het wel een poos voordat het klaar is

Liander steekt de komende vijf jaar in totaal 1 miljard euro in het verbeteren van het net in Fryslân en de Noordoostpolder.