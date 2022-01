Museum Dokkum krijgt schilderij van skûtsje Ebenhaëzer

Het aquarelschilderij is gemaakt door Rienk Vlieger uit Eastermar en krijgt een plek in de Dokkumzaal van het museum.

Aanleiding van het bestuur van het Dokkumer skûtsje Ebenhaëzer om het schilderij aan het museum te geven, is het educatieproject over skûtsjes dat dit jaar begint. Dat lesprogramma is een initiatief van Stichting Foar de Neiteam. Vanwege corona is de startdatum nog niet bekend.

Onder leiding van schipper Olphert van der Pol hoopt het skûtsje Ebenhaëzer het komende jaar kans te maken bij de IFKS. Het is het eerste wedstrijdskûtsje in de geschiedenis van Dokkum.