"Acties zijn geslaagd, nu moet er perspectief komen voor cultuursector"

Ze hoopt de komende dagen vooral perspectief te krijgen van Den Haag. "Dat hebben we echt nodig. Niet van de een op andere dag dicht en dan zomaar weer open."

Lange termijn

Het gaat dus om perspectief op de lange termijn. "Ik begrijp wel dat het niet altijd makkelijk is om te voorspellen", zegt Pratley. "Maar na twee jaar is het wel eens tijd om een plan voor de langere termijn te hebben. Wat is de komende maanden de bedoeling?"

Zomaar weer open kan Tryater ook niet. "Het kost weken om alles goed voor te bereiden en een voorstelling klaar te hebben. We hebben bijvoorbeeld een grote voorstelling gepland in mei. Als dat doorgaat, dan moeten we in maart aan de slag met de voorbereidingen. We moeten voor zoiets op tijd weten of het door kan gaan. "