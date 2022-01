Coronanieuws 20 januari: kabinet bekijkt mogelijkheden cultuur, sport en horeca

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 908 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. Het werkelijke aantal positieve testen ligt waarschijnlijk hoger, maar het lukt de GGD'en en het RIVM niet om het hoge aantal meldingen allemaal te verwerken.

De afgelopen drie dagen zijn er daarom in Nederland in totaal zo'n 27.000 positieve testen minder doorgegeven. Het RIVM en de GGD'en werken eraan om die achterstand weer in te halen. Het is niet duidelijk hoeveel van die gevallen in Fryslân zijn.

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 39.978.