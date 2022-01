Burgemeesters houden extra beraad | 21 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

Een groep burgemeesters, onder wie Sybrand Buma van Leeuwarden, schreef gister in een noodoproep aan het kabinet dat de logica in het coronabeleid weg is. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven ze dat ze geen chaos willen en dat het tijd is voor een beter coronabeleid.

"Je ziet vooral dat de mensen heel erg aan het missen zijn dat ze er even uit kunnen", zegt Buma. "Dus aan de ene kant heb je de financiële schade bij de organisaties, maar ook de maatschappelijke schade van het zo lang zo klem zitten."

De burgemeesters roepen het kabinet op om de maatregels te verruimen: "Maar we beseffen wel heel goed dat er nog steeds een groot zorgprobleem is. Dus het gaat er niet om: alles open in een keer, maar wel over veel bredere vlakken. Ga nou terug naar de situatie voor 19 december. Waar in stappen de samenleving weer open zou kunnen gaan."

Volgens Buma wordt het steeds lastiger om de maatregels te verdedigen. "In het buitenland is alles open, dus het is nu echt wel heel moeilijk om het aan de samenleving uit te leggen."