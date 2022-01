Gemeente neemt enquête af: dit speelt er bij de Harlinger jongeren

Om te horen wat er beter kan, neemt Jongerenwerk enquêtes af op straat of digitaal. Ook komen er meedenk-avonden. Jongeren lijken aardig tevreden over de stad, stelt jongerenwerker Barend Jan Baars vast.

Van jeugdhonken tot zwemplekken

"Natuurlijk valt er iets te verbeteren, want dat is er altijd. We horen bijvoorbeeld veel behoefte aan een buitenzwemplek. We hebben hier een strand, maar dat is soms toch wel een eindje fietsen. Er zijn jongeren die willen graag een plek in de stad, waar je veilig kunt zwemmen. Er is ook behoefte aan een plek waar ze kunnen hangen zonder dat ze voor overlast zorgen. En verder loopt het echt heel erg uiteen", zegt Baars.

Andere dingen die genoemd worden, zijn meer jeugdhonken, zitplaatsen op het strand en een bioscoop. Maar ook meer kledingwinkels en een vestiging van fastfood-broodjeszaak Subway.

Het idee voor de enquête ontstond in een gesprek dat jongerenwerk had met wethouder Erik de Groot. Ze vroegen zich toen af wat er eigenlijk speelt onder de jongeren in Harlingen.