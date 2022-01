Súdwest-Fryslân wil zelf onderzoeken hoe Empatec moet worden bestuurd

Dat is een van de aanbevelingen, die kwam uit de raadsenquête naar de financiële en bestuurlijke problemen bij Empatec. Nu is de gemeente met Harlingen, Waadhoeke en De Fryske Marren eigenaar van Empatec via de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, de GR. Een optie is om die GR af te schaffen en Empatec als NV op te heffen. Súdwest-Fryslân wil dan zelf opdrachten geven aan Empatec. De gemeenten worden aandeelhouder.

Alle opties verkennen

Er is eerder door de vier colleges en de GR een toekomstplan gemaakt, de zogenaamde businesscase. Daarin zijn aanpassingen gedaan om de gemeenten meer invloed te geven. Alleen het college van Súdwest-Fryslân staat er nog niet achter. Die wil alle mogelijke bestuurlijke opties verkennen.

Dat is ook de uitkomst van de raadsenquête. Die vindt het plan ook niet ver genoeg gaan en doet de suggestie dat de gemeenten directe aandeelhouders worden van het bedrijf.

Vragen aan het college

Raadsleden kregen woensdagavond in de commissievergadering Boarger en Mienskip de kans om vragen te stellen aan het college over de raadsenquête en de aanbevelingen. Er waren vragen of het college de opties over hoe Empatec moet worden bestuurd en welke invloed de raden daarbij hebben, al heeft uitgezocht.

Dat is nog niet zo, het gaat om het verkennen van die opties, zegt wethouder Gea Wielinga. Ook zijn er vragen over de termijn van besluiten, want de raadsverkiezingen komen eraan en dan moet alles worden overgedragen.