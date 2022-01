De volleybalsters van VC Sneek winnen met 3-0 van Eurosped

De setstanden in de wedstrijd waren 25-19, 25-14 en 25-13. De tegenstanders maakten meer passes in het spel, maar die van de ploeg uit Sneek waren succesvoller. Van het totaal aantal aanvallen werd in meer dan de helft van de gevallen gescoord.

Zaterdag komen de dames weer in actie, als zij in Utrecht tegen Booleans/VV Utrecht spelen. In de Eredivisie voor de dames doen in totaal 13 teams mee.