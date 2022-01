Sybrand Buma met nog 30 burgemeesters: "Logica in coronabeleid ver te zoeken"

De burgemeesters pleiten ervoor om het coronabeleid fundamenteel aan te passen. Ze schrijven in een open brief in de Volkskrant dat de logica van het beleid ver te zoeken is.

Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân, is één van de mensen die de brief getekend heeft. Net als burgemeesters Femke Halsema fan Amsterdam, Ahmed Aboutaleb fan Rotterdam, Jan van Zanen fan Den Haag en Koen Schuiling van Groningen.

tegenover de burgers staan

Volgens de burgemeesters is lokale handhaving langzamerhand het centrale element van de crisisbestrijding geworden. "Maar een repressieve overheid komt tegenover zijn eigen burgers te staan, ook tegenover hen die van goede wil maar inmiddels moedeloos zijn", schrijven ze.

De burgemeesters zijn bang dat de samenleving bozer wordt door ongelijke en selectieve handhaving. "Regels werken echter alleen als ze rusten op maatschappelijke en politieke overeenstemming", vinden de burgemeesters.

"Inmiddels draaien gemeentelijke juristen overuren om uit te dokteren of een yoga­studio in een museum of een kapsalon in een theater moet worden toegestaan of verboden volgens de landelijke noodwetgeving", zo staat in de brief.

Voorspelbaar, logisch en redelijk

De bestuurders willen een perspectief voor de langere termijn. Als er extra coronaregels nodig zijn, zouden die voorspelbaar, logisch en redelijk moeten zijn. Een punt dat volgens de burgemeesters niet goed ging, was de snel wisselende mondkapjesregels.

Strenge maatregelen zoals die van de laatste tijd wringen als de besmettings- en ziekenhuiscijfers de logica en redelijkheid onderuit halen. 'Ad-hocmaatregelen' doen een te groot beroep op het uithoudingsvermogen en het vertrouwen in het bestuur, zo vinden Buma en de andere burgemeesters.