VVD-Europarlementariër Jan Huitema: "Het taboe moet van kernenergie af"

Kernenergie wordt door sommige partijen beschouwd als 'groen', omdat er bij de productie van elektriciteit geen CO2 uitgestoten wordt.

Deskundigen van TNO en de TU Delft noemen nog meer voordelen: kernenergie neemt minder ruimte in beslag dan wind- en zonneparken. Bovendien is het stabieler in de energieproductie. Ook gaat een kerncentrale volgens professor Jan Leen Kloosterman van de Technische Universiteit Delft langer mee dan een windturbine op zee.

Minder afhankelijk

Het opwekken van kernenergie kan er ook voor zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van de import van gas uit landen zoals Rusland. Bovendien wordt er gewerkt aan een nieuwe generatie kerncentrales die volgens Kloosterman een stuk veiliger en schoner is dan de oude.

Kleinere reactoren

De kerncentrale van de toekomst bestaat waarschijnlijk uit een paar kleinere reactoren bij elkaar in plaats van één grote. Met nieuwe technieken is de kans op een groot ongeluk, zoals in Tsjernobyl, veel kleiner. Ook produceren de centrales steeds minder radioactief afval.

Kloosterman pleit daarom voor meer investeringen in de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales, want Europa dreigt nu achterop te raken in vergelijking met China en Amerika.

Veiligheid

"Een kerncentrale moet natuurlijk in eerste instantie veilig zijn", zegt VVD-Europarlementariër Jan Huitema. "Maar zo'n nieuw type veilige kerncentrale mag wat mij betreft wel in Fryslân komen."