Weer 50 mensen welkom in de kerk: "We hebben elkaar gemist"

"Vanaf eind november lag het gemeenteleven zo goed als stil vanwege de avondlockdown", zegt Beekman. "Daar hebben de gemeenteleden best onder geleden. Zij konden elkaar niet ontmoeten, de kerkraden konden nauwelijks vergaderen, jeugdclubs kunnen elkaar niet ontmoeten. We hebben elkaar gemist."

Kerkgangers als brandstof voor de dominee

Ook voor de dominee is het moeilijk, geeft Beekman aan. "Je wilt het liefst mensen voor je zien. Als je preekt kijk je naar de reacties van mensen. Het is een wisselwerking. Mensen zijn brandstof voor een dominee. Een online dienst is een prachtige mogelijkheid om toch nog bij de gemeenteleden te zijn, maar het is wel veel minder dan het echt te vieren in elkaars aanwezigheid."