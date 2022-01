Politie houdt man aan die in Drachten vanuit busje kind aansprak

Het kind is er niet op ingegaan, er is toen wel melding gedaan bij de politie. Het Openbaar Ministerie en de politie zeggen dat ze de melding serieus hebben genomen en een onderzoek zijn begonnen. Op basis daarvan is de bestuurder van het busje nu aangehouden. Hij wordt verhoord.

Ouders van diverse basisscholen hebben een e-mail ontvangen over het incident. Kinderen hebben op scholen van leerkrachten instructies gekregen over wat ze moeten doen als ze worden aangesproken door vreemden.