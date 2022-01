Kritiek van fietsers en dorpsbelang op plan voor fietspad langs A7 bij Sneek

De gemeente heeft drie oplossingen aangedragen. Als eerste dat mensen omfietsen via de Oude Oppenhuizerweg. Dat is volgens de gemeente geen goede oplossing, omdat dat een een hoop extra afstand is en omdat de Oude Oppenhuizenweg niet geschikt is voor druk fietsverkeer.

Een andere optie is de linkerkant van het Rasterhoffpark, maar dat wordt beschouwd als gevaarlijk. De route vlak langs de A7 en Van der Valk wordt gezien als veilige optie. De Fietsersbond is het daarmee eens.