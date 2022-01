GGD hoopt dat OMT naar quarantaineregels wil kijken: zo'n 3.000 Friese kinderen thuis

De scholen zijn nog geen twee weken los na de kerstvakantie, maar toch is de weerslag van de besmettelijke omikronvariant al duidelijk zichtbaar in het Friese onderwijs. Er zijn 87 basisschoolklassen naar huis gestuurd en in het voortgezet onderwijs heeft de GGD 16 coronaclusters in beeld.

Zorgen

De regel is dat bij drie besmette kinderen de hele klas naar huis moet, maar volgens de GGD is het maar de vraag hoe houdbaar dat is. "Dat ligt bij het onderwijs zelf, maar we maken ons daar wel zorgen over", verklaart Derk Moor van GGD Fryslân.