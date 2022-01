Cel- en werkstraffen voor rellen bij horecasluiting Leeuwarden

De horeca moest op zaterdag 13 november vanwege de coronamaatregelen om acht uur 's avonds dicht. Na die tijd verzamelden zich honderden mensen op het Zaailand en daar werd de stemming steeds grimmiger.

Justitie sprak van een veldslag: "Agenten moesten rennen voor hun leven." De rechter vond dat de verdachten naar huis hadden moeten gaan, toen de zaak uit de hand liep.

Strafblad

De Drachtster had een bierfles naar de politie gegooid. Hij had al een strafblad en zat in de proeftijd van een eerdere straf. Daarom valt zijn straf hoger uit.

Een 20-jarige man uit Bitgum gooide vuurwerkbommen naar de politie. Hij is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Ook een Leeuwarder van 20 kreeg een werkstraf van 180 uur voor het gooien met vuurwerk, waarvan 90 uur voorwaardelijk. Een 19-jarige Leeuwarden heeft ook 90 uur taakstraf gekregen, voor het gooien van een bierfles naar een ME-wagen.

Nog twee verdachten

In deze zaak komen in juni nog twee verdachten voor de rechter. Het gaat om een 19-jarige vrouw en een 27-jarige man uit Leeuwarden.