Van der Molen over beschuldigingen Wilders in Tweede Kamer: "Er is een grens"

Van der Molen reageert op de onrust over het optreden van Wilders in het debat over de regeringsverklaring van kabinet-Rutte IV. Volgens de CDA-politicus hebben de beschuldigingen van Wilders vaak negatieve effecten voor de persoonlijke veiligheid van de politici die door de PVV'er worden beschuldigd.

Hij is dan ook van mening dat Wilders dinsdag te ver ging. "Er zijn tegenwoordig lokaal én landelijk veel politici die worden bedreigd als gevolg van politieke beschuldigingen. Dat moet je niet willen. Je moet je bewust zijn dat je woorden in de Tweede Kamer iets doen. Niet alleen in de Kamer, maar ook in de maatschappij", zegt Van der Molen.

Excuses

Het debat ging dinsdag al snel in de richting van persoonlijke beschuldigingen nadat D66-fractieleider Jan Paternotte eiste dat Wilders zijn excuses zou aanbieden aan minister Yesilgöz.