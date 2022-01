Kinderopvang Thuis bij Thea failliet, 450 kinderen getroffen

Het faillissement is op eigen verzoek uitgesproken. Het bedrijf kon het personeel en de crediteuren niet meer betalen, zegt curator Ton van Geenhuizen. In het verleden waren de activiteiten niet geheel kostendekkend. De lage bezetting door corona was de genadeklap.

"Doorstart lijkt mogelijk"

De opvang is deze week nog open. Voor de periode tot eind februari onderzoekt de curator wat de risico's zijn als ze doorgaan met de onderneming. Voortzetting lijkt wel mogelijk. De curator is daarvoor afhankelijk van de inzet van de medewerkers. Vanwege ziekte door corona of verplichte thuisquarantaine is het extra moeilijk de bezetting rond te krijgen.

De curator gaat ervan uit dat de meeste kinderopvanglocaties van Thuis bij Thea wel kunnen blijven bestaan. Er hebben zich al meerdere overnamekandidaten gemeld.

Thuiszorg ook failliet

Naast de kinderopvang valt er ook nog een onderneming voor thuiszorg onder Thuis bij Thea. De Home Instead Thuisservice Friesland Zuid-West is ook failliet. Die werkt deze week nog door. Daarna worden de risico's van langere voortzetting ook op een rijtje gezet.

De ondernemer zegt al een mogelijke overnamekandidaat te weten. De curator heeft nog niet met deze partij gesproken.