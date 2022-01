Duizenden Friese schoolkinderen zitten thuis | Burgemeesters kritisch op kabinet

Volgens CBL-directeur Marc Jansen komen filiaalmanagers van supermarkten steeds vaker in een situatie terecht waar ze hele afdelingen, zoals die voor brood of groente en fruit, moeten sluiten doordat te veel personeel is uitgevallen. "Voor specifieke afdelingen heb je specifieke kennis nodig. Je kunt niet zomaar iemand van de bakkerijafdeling vervangen door iemand van een andere afdeling", zegt hij. "We gaan echt zien dat schappen leeg beginnen te raken."

De regering versoepelde vorige week al de quarantaineregels. Mensen die minimaal een week geleden hun boosterprik hebben gehad en geen coronaklachten hebben, hoeven voortaan niet in isolatie na contact met iemand die met corona is besmet. Maar volgens het CBL levert dit alsnog problemen op voor de vele jongeren die in supermarkten werken. Jongeren onder de 18 jaar kunnen nog geen boosterprik halen.

De branche wil daarom dat supermarktmedewerkers en andere mensen met een cruciaal beroep vrijgesteld worden van quarantaine na contact met een besmet persoon, mits ze klachtenvrij zijn. Dat moet dan dus ook gelden voor werknemers zonder vaccinatie of booster, benadrukt Jansen.