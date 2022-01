Duizenden Friese schoolkinderen zitten thuis | 912 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

In heel Fryslân zitten op dit moment bijna drieduizend schoolkinderen thuis in quarantaine, omdat bij hen in de klas op zijn minst drie kinderen besmet zijn met het coronavirus. Oorzaak is de erg besmettelijke omikronvariant. En de strenge regels: bij drie besmette kinderen moet de hele klas naar huis.

Overal in het land is dit het beeld, duizenden kinderen die thuiszitten vanwege corona. De roep om de strenge regels los te laten begint luider te worden.

Maar het is wel een dilemma, zegt woordvoerder Derk Moor van de GGD Fryslân: "Als zoveel kinderen thuis komen te zitten van onderwijs, dan is dat niet goed. Aan de andere kant als we de besmettingen zomaar door laten gaan; de kinderen in de basisschoolleeftijd zijn voor een groot deel nog niet geprikt. En hoe gaat de variant dan landen bij de mensen die niet zijn geprikt? Dat weet je natuurlijk nog niet heel goed."