'Burgemeester Buma verbiedt acties musea en theaters' | GGD begint weer met pop-uplocaties

De FNP vraagt aan Gedeputeerde Staten om door te gaan met coronasteun voor kleine maatschappelijke initiatieven, de zogenaamde '500-euro regeling'. Volgens de partij blijkt dat het beschikbare coronageld van de Provincie afgelopen jaar niet volledig is opgebruikt. Woordvoerder Gerben van der Mei stelt schriftelijke vragen om het overschot opnieuw in te zetten.

Provinciale Staten hebben op 10 december een brief gekregen over de regelingen binnen het provinciale coronasteunpakket No en Moarn. Daaruit blijkt onder meer dat het budget van de steunregeling van '500 euro-projecten' (anderhalve ton) helemaal is opgebruikt. Kleine maatschappelijke initiatieven hebben het geld graag gebruikt. Op andere onderdelen binnen het 'No en Moarn-pakket' is echter geld over.

De FNP merkt dat er grote behoefte is bij mensen om elkaar weer te ontmoeten, ook al is dat in een kleine setting. Het provinciale geld van de '500 euro-regeling' kan daarbij volgens de partij helpen.