Werken aan terugkeer in de maatschappij, doorstroomstudio's voor daklozen

De opvang raakt vol en er is een wachtlijst voor woonruimte, ook voor mensen die terug willen keren in de maatschappij. Om meer doorstroom in de opvang te laten ontstaan, komen er nieuwe studio's voor tijdelijke bewoning. De locatie is de Oostergoweg, in hetzelfde gebouw waar de nachtopvang ook zit.

Mensen die er komen wonen, krijgen begeleiding van maatschappelijke organisaties. De aanpak wordt opgezet door het Leger de Heils, Limor, Wender en de Friese gemeenten.

Voor alle Friezen

De doorstroomwoningen zijn niet alleen bedoeld voor daklozen in de nachtopvang. Alle Friezen met een woon- en een zorgvraag komen in aanmerking, vertelt Nynke Plantinga van opvangorganisatie Wender.

In de zelfstandige woonruimte kunnen de mensen in alle rust werken aan het herstel en de terugkeer in de maatschappij. De mensen betalen huur en ze zijn zelf verantwoordelijk voor de woonruimte.

De verbouwing tot studio's is momenteel bezig. Het is de bedoeling is dat de eerste bewoners er eind april hun intrek kunnen nemen.