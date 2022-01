Nieuwe bestemming voor oude gebouwen om woningkrapte tegen te gaan

Bij de verbouwing kwamen sommige oude elementen weer naar boven. "De vloertegels hebben we teruggevonden. We wisten niet dat die hier nog zaten." En de kantine is ook nog deels in de oude staat. "Deze tegels blijven hier allemaal in zitten, daar doen we niet veel meer aan." Dat geldt ook voor de oude kluis en de brievenbus.

De ondernemers hebben ingespeeld op de grote vraag naar woonruimte in Burgum. "We proberen een mooi gebouw in Burgum te houden en er nog een paar centen aan over te houden", vertelt Holwerda. Hij hoopt dat de appartementen voor de bouwvak klaar zijn.

Niet zo makkelijk in Stiens

In Stiens staat de oude spoorremise leeg. Volgens ontwikkelaar Blue Banner is er genoeg ruimte voor zo'n 30 woningen, maar dat is in de praktijk niet zomaar geregeld.

LEO Middelsé zocht uit wat er met de remiseloods van Stiens moet gebeuren: