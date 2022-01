Slordig spel Heerenveen geen incident, vindt trainer Johnny Jansen

Noppert heeft in de jeugd gespeeld voor Heerenveen. Hij heeft nooit zijn debuut gemaakt en ook nog niet eerder in het Abe Lenstrastadion gespeeld. Hij zal deze dag niet snel vergeten. "Het past mooi in het verhaal."

Thuiskomen

Zijn droom was om het betaalde voetbal te halen, vertelt hij. "Bij Heerenveen is het niet gelukt. Bij een andere club wel. Dat is prima. Het voelt vanavond als thuiskomen. Met een overwinning is het helemaal mooi."

En de Fries is bijna niet in de problemen geweest in het bekerduel. "De eerste helft stonden we een keer niet goed bij een corner. Dat moet beter. Verder staat het als een huis. We hebben mooi de weg omhoog gevonden."