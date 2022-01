Operaasje Fryske Flagge: Nynke van der Kloet op vakantie in Fryslân

Deze keer is Nynke niet in het buitenland, maar op vakantie in Fryslân. "Even een weekje terug, en vrijdag die kant weer op", zegt Van der Kloet. Ze komt uit Drachten, en ze mist het hier wel. "Hier is alles om je heen bekend, je kunt alles wat je hoort verstaan. En alle mensen die je kent, familie, vrienden, iedereen woont hier natuurlijk."

Nu ze een week terug is in Fryslân, wil ze zoveel mogelijk familie en vrienden weer even zien. "Ik heb een heel schema gemaakt, maar iedereen die ik ken woont in Drachten, of dichtbij. Even bij oma langs, of papa en mama, ik slaap bij mijn zus, dus dat is gezellig."

Bij de boer op het land

Aan de andere kant is ze erg blij met het plekje dat ze met haar man in Noorwegen heeft. "We huren een huisje, we wonen bij een boer op het land. We wonen tegen een bosrand aan, honderd meter lopen en we zijn in het bos. Er loopt een grote rivier langs ons en we hebben uitzicht op de bergen."